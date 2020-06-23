23 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам России предложил выплатить в июле по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Выплаты смогут получить семьи, в которых в общей сложности проживает 28 миллионов детей. Путин отметил, что тем, кто уже оформил июньскую выплату, новая выплата будет производится автоматически, подавать отдельное заявление для оформления выплаты будет не нужно.
11 мая в ходе обращения к россиянам Путин предложил в июне выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
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