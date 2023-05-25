Другие материалы
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Власть
01.06.2023, 08:00
С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации
1 июня — Mossovetinfo.ru — С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащи...
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Власть
30.05.2023, 12:11
Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об атаках в регионе
30 мая — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за публичное распространение завед...
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Власть
25.05.2023, 12:31
Признать геноцидом действия гитлеровцев в Подмосковье попросила прокуратура
25 мая — Mossovetinfo.ru — Признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления гитлер...