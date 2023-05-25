С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации

1 июня — Mossovetinfo.ru — С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, рассчитанного на 10 лет, — сообщает МВД.



В феврале прием заявлений на выдачу таких загранпаспортов приостановила.



"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации.



Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг", — сообщает МВД.