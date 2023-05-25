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Власть     01.06.2023 08:00

С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации

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1 июня — Mossovetinfo.ru — С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, рассчитанного на 10 лет,  —  сообщает МВД.

В феврале прием заявлений на выдачу таких загранпаспортов приостановила.

"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации.

Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг", — сообщает МВД.

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