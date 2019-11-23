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Власть     25.11.2019 09:42

С 2020 года в России вырастет утилизационный сбор на автомобили

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Теги:  автомобили  Правительство РФ  утилизационный сбор 

25 ноября. Mossovetinfo.ru –Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Самый высокий рост произойдет в сегменте легковых автомобилей: в среднем на 110,7%. При этом утилизация автомобилей с объемом двигателя до 1 литра подорожает на 46,1%, в то время как для автомобилей с объемом двигателя 1-2 литра (самый массовый сегмент) стоимость утилизации вырастет на 112,4%. Больше всего вырастет стоимость утилизации автомобилей с объемом двигателя от 3,5 литра – 145%.

Повышение утилизационного сбора призвано компенсировать снижение таможенных ставок. Индексация сбора уже заложена в проект бюджета: в 2020 году планируется собрать 150,2 миллиарда рублей, в 2021 году – 48 миллиардов рублей.

По прогнозам специалистов, повышение утилизационного сбора приведет к росту стоимости автомобилей.


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Теги: 
автомобили  Правительство РФ  утилизационный сбор 

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