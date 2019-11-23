25 ноября. Mossovetinfo.ru –Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».



Самый высокий рост произойдет в сегменте легковых автомобилей: в среднем на 110,7%. При этом утилизация автомобилей с объемом двигателя до 1 литра подорожает на 46,1%, в то время как для автомобилей с объемом двигателя 1-2 литра (самый массовый сегмент) стоимость утилизации вырастет на 112,4%. Больше всего вырастет стоимость утилизации автомобилей с объемом двигателя от 3,5 литра – 145%.



Повышение утилизационного сбора призвано компенсировать снижение таможенных ставок. Индексация сбора уже заложена в проект бюджета: в 2020 году планируется собрать 150,2 миллиарда рублей, в 2021 году – 48 миллиардов рублей.



По прогнозам специалистов, повышение утилизационного сбора приведет к росту стоимости автомобилей.