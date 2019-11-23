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Власть
25.11.2019, 10:57
Гендиректор «Российского экологического оператора» Буцаев отправлен в отставку
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, соответствующее расп...
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Власть
25.11.2019, 09:42
С 2020 года в России вырастет утилизационный сбор на автомобили
25 ноября. Mossovetinfo.ru –Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает «Коммерсантъ». Самый вы...
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Власть
23.11.2019, 15:13
Путин призвал «терзать и «трясти» чиновников для решения проблем, а не ждать «прямой линии»
23 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин членов партии «Единая Россия» призвал «терзать и «трясти» чиновников и решать проблемы самостоятельно, а не дожидаться «прямой линии». ...