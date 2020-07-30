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Власть     30.07.2020 13:57

С 2021 года в России упростят правила выдачи субсидий на оплату ЖКХ - Мишустин

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Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  ЖКХ  субсидии 

30 июля. Mossovetinfo.ru – Правила выдачи субсидий россиянам на оплату услуг ЖКХ упростят с 2021 года, соответствующее постановление правительства уже подготовлено, заявил в ходе заседания Кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, с нового года для получения субсидий гражданам не придется получать справку об отсутствии задолженности по платежам.

«Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам», - приводит слова Мишустина «Интерфакс».

Премьер-министр заявил, что всю необходимую информацию уполномоченные органы будут собирать самостоятельно с использованием электронной системы межведомственного взаимодействия, к которой будут подключаться и региональные системы.


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Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  ЖКХ  субсидии 

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