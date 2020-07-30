30 июля. Mossovetinfo.ru – Правила выдачи субсидий россиянам на оплату услуг ЖКХ упростят с 2021 года, соответствующее постановление правительства уже подготовлено, заявил в ходе заседания Кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин.



По словам главы правительства, с нового года для получения субсидий гражданам не придется получать справку об отсутствии задолженности по платежам.



«Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам», - приводит слова Мишустина «Интерфакс».



Премьер-министр заявил, что всю необходимую информацию уполномоченные органы будут собирать самостоятельно с использованием электронной системы межведомственного взаимодействия, к которой будут подключаться и региональные системы.