2 января — Mossovetinfo.ru — С 5 февраля 2025 года начнет действовать режим высылки (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ). Этот правовой режим распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России незаконно. Режим высылки запускается со дня внесения сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц. Также Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки» Президент России обязал нелегальных мигрантов уехать из России до 30 апреля 2025 года или легализоваться
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2024 г. № 1732 УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, содержащихся в реестре контролируемых лиц, включая состав размещаемых сведений. Настоящее постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 г.
С 5 февраля 2025 года вводится миграционный режим высылки – правовой режим, применяемый на основании Федерального закона в отношении иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Все иностранные граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны.
Иностранный гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из такого реестра со дня их размещения на официальном сайте Министерства внутренних дел.
Суть указанного режима заключается в ограничении возможности реализации незаконно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданином отдельных прав и свобод, а также существенном расширении применяемых к нему мер государственного контроля.
В частности, в отношении иностранного гражданина, включенного в реестр контролируемых лиц, в качестве таких ограничений предусматриваются следующие запреты:
- покупать и регистрировать недвижимость и ТС;
- регистрировать юрлица;
- управлять ТС, получать водительские права;
- выезжать за пределы территории субъекта или муниципального образования, где иностранец проживает (пребывает), кроме выезда из РФ;
- вступать в брак;
- открывать банковские счета.
Такой режим станут применять к иностранцу, пока сведения о нем находятся в реестре контролируемых лиц.
Также в рамках режима высылки применяются различные меры контроля. В перечне таких мер, наряду с уже применяемыми (проверка документов, удостоверяющих личность контролируемого лица, установление (идентификация) его личности; проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования), закрепляются новые полномочия полиции, в том числе: получение доступа в жилые помещения и иные помещения, в которых пребывает (проживает) или фактически находится контролируемое лицо, при предъявлении служебного удостоверения.