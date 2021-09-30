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Власть     30.09.2021 11:46

Счетная палата предложила расширить варианты использования маткапитала

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Теги:  материнский капитал  Счетная палата  ограничения 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Счетная палата предложила снять ограничения по срокам использования материнского капитала, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП.

В настоящее время средства маткапитала до достижения ребенком трех лет можно направить на погашение ипотечных кредитов, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов, ежемесячные выплаты. Однако, на покупку жилья, накопительную пенсию и иные виды образования средства маткапитала в этот период тратить нельзя.

В СП отметили, что у населения есть большой запрос на снятие данных ограничений, чтобы использовать средства маткапитала на удовлетворение текущих нужд семьи до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Кроме того, предлагается ввести за счет средств материнского капитала ежегодную выплату в 20 тысяч рублей для подготовки детей к школе.


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Теги: 
материнский капитал  Счетная палата  ограничения 

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