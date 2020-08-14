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Власть     14.08.2020 16:07

Сергей Миронов: Правительству давно пора перестать делать вид, что на 9-12 тыс. руб. можно реально прожить

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Теги:  Сергей Миронов  справедливость  справедливая Россия  доходы  минимум 

14 августа, Mossovetinfo.ru - Справедливая Россия настаивает на принятии нового потребительского стандарта для всех групп граждан и установление стоимостной оценки потребительского набора в размере 31 087 руб. для населения РФ в целом. Об этом заявил Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя предложение Минтруда немного увеличить размер прожиточного минимума. Слова Миронова ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе партии.

"Мы настаиваем на принятии нового потребительского стандарта для всех групп граждан путем изменения подхода к составу потребительской корзины в Российской Федерации. Этот стандарт предусматривает установление стоимостной оценки потребительского набора в размере 31 087 руб. для населения РФ в целом и включает в себя совершенно отличный от действующего перечень продовольственных и непродовольственных товаров и услуг", - сказал Миронов.

Глава справедливороссов отметил, что на основе этого нового стандарта должен быть рассчитан размер минимальных зарплат и социальных выплат и пора перестать делать вид, что на 9-12 тыс. руб. можно реально прожить.

"На основе этого стандарта должен быть рассчитан размер прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий, социальных и иных выплат, – заявил Сергей Миронов. – Правительству давно пора перестать делать вид, что на 9-12 тыс. руб. можно реально прожить, тем более жить достойно, - сказал Миронов.

В июле месяце нынешнего года фракция «Справедливой России» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о дополнительной ежемесячной доплате всем пенсионерам в возрасте 75 лет и старше.

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Теги: 
Сергей Миронов  справедливость  справедливая Россия  доходы  минимум 

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