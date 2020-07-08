8 июля. Mossovetinfo.ru – Фракция «Справедливой России» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о дополнительной выплате в 5 тысяч рублей ежемесячной всем пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, документ размещен в электронной базе данных Госдумы.



Предлагается, чтобы законопроект вступил в силу задним числом – с 1 января 2020 года. В пояснительной записке к законопроекту указано, что дополнительные расходы бюджета, в случае принятия законопроекта, составят 181,2 миллиарда рублей в 2021 году, 208,3 миллиарда в 2022 году и 256,8 миллиарда рублей в 2023 году. Финансировать дополнительные выплаты предлагается за счет увеличившихся доходов федерального бюджета.



Сейчас повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предусмотрено для лиц, достигших 80 лет, или имеющих первую группу инвалидности. В правительстве не поддержали новый законопроект. В кабмине заявили, что надбавки именно гражданам старше 80 лет связаны «с более существенной утратой такими лицами трудоспособности и их нуждаемостью в постоянном постороннем уходе». Также в правительстве считают, что принятие законопроекта приведет к дополнительным расходам, которые не предусмотрены бюджетом.