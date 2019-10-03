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Власть     07.10.2019 14:32

Сергей Собянин поздравил с днем рождения Владимира Путина

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Теги:  Владимир Путин  Сергей Собянин  поздравления 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, свое поздравление мэр Москвы опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Пусть вашим планам всегда сопутствует успех, а доверие и уважение миллионов людей придают силы. Спасибо за постоянную поддержку Москвы. Желаю вам крепкого здоровья, добра и новых достижений во имя процветания России!», - написал Собянин.

7 октября 2019 года президент России Владимир Путин отмечает свое 67-летие.


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Теги: 
Владимир Путин  Сергей Собянин  поздравления 

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