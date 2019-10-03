7 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, свое поздравление мэр Москвы опубликовал в своем микроблоге в Twitter.



«С днем рождения, Владимир Владимирович! Пусть вашим планам всегда сопутствует успех, а доверие и уважение миллионов людей придают силы. Спасибо за постоянную поддержку Москвы. Желаю вам крепкого здоровья, добра и новых достижений во имя процветания России!», - написал Собянин.



7 октября 2019 года президент России Владимир Путин отмечает свое 67-летие.