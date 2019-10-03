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Власть
07.10.2019, 14:32
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Владимира Путина
7 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, свое поздравление мэр Москвы опубликовал в своем микроблоге в Twitter. «С ...
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Власть
04.10.2019, 11:03
Собянин утвердил трех новых членов Общественной палаты Москвы
4 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, в котором утвердил трех новых членов Общественной палаты, документа опубликован на официальном портале мэра и правитель...
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03.10.2019, 13:53
Корниенко освобожден от должности главы ФСИН
3 октября. Mossovetinfo.ru – Геннадий Корниенко освобожден от должности главы ФСИН, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. ...