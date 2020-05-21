21 мая. Mossovetinfo.ru – В совете Федерации предложили законодательно установить понятие самоизоляции, и также установить порядок введения режима самоизоляции и права региональных властей в установлении такого режима, соответствующее предложение подготовил Комитет СФ по конституционному законодательству.
Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на первого зампреда комитета Ирину Рукавишникову, комитет подготовил предложения в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.
Изменения, определяющие понятие «самоизоляции», ситуации, когда может вводиться соответствующий режим, и полномочия регионов по установлению такого режима, предлагается внести в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
По словам Рукавшиниковой, в условиях пандемии коронавируса, все решения по введению различных ограничений принимались регионами «с колес», так как обычная процедура законотворчества слишком долгая, а рисковать жизнями и здоровьем людей было нельзя. Вместе с тем, данная ситуация может повторится, поэтому должны быть выработаны понятные и прозрачные правила ввода подобных ограничений, которые будут учитывать все ресурсы и интересы.
09:35 Город (Москва и область) Почти 100% пассажиров метро соблюдают масочный режим
09:25 Город (Москва и область) Более 40 тысяч человек вылечились в Москве от коронавируса
09:21 В мире ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса
09:00 Власть СФ РФ предлагает законодательно установить понятие самоизоляции
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами
20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится
16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга
13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня
22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
15:54 Власть Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленном голосовании
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы