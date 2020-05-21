21 мая. Mossovetinfo.ru – В совете Федерации предложили законодательно установить понятие самоизоляции, и также установить порядок введения режима самоизоляции и права региональных властей в установлении такого режима, соответствующее предложение подготовил Комитет СФ по конституционному законодательству.



Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на первого зампреда комитета Ирину Рукавишникову, комитет подготовил предложения в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.



Изменения, определяющие понятие «самоизоляции», ситуации, когда может вводиться соответствующий режим, и полномочия регионов по установлению такого режима, предлагается внести в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».



По словам Рукавшиниковой, в условиях пандемии коронавируса, все решения по введению различных ограничений принимались регионами «с колес», так как обычная процедура законотворчества слишком долгая, а рисковать жизнями и здоровьем людей было нельзя. Вместе с тем, данная ситуация может повторится, поэтому должны быть выработаны понятные и прозрачные правила ввода подобных ограничений, которые будут учитывать все ресурсы и интересы.