27 марта. Mossovetinfo.ru – Максимальный размер штрафа за нарушение карантина может составлять 300 тысяч рублей для физических лиц, и миллион рублей для юридических лиц, соответствующие поправки правительство внесло на рассмотрение Госдумы в четверг, 26 марта.



За нарушение карантинных норм физических лиц предлагается наказывать штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, деятельность юридических лиц может быть приостановлена на срок до 30 дней.



Если же нарушение карантинных норм повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть, то наказание для физических лиц составляет штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а также запрет на занятие должности сроком от 1 до 3 лет, для юридических лиц – штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.



При этом, россиян старше 65 лет штрафовать за нарушение карантина не планируется. Наказания предусмотрены для тех лиц, кто контактировал с носителем инфекции и не самоизолировался.



В МВД РФ ранее сообщили, что за нарушение карантина в связи с коронавирусом в России привлечено к ответственности более 500 человек.



Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, предполагающий наказание за нарушение карантина на срок до 7 лет лишения свободы.