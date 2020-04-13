13 апреля. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, отметил президент страны Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России в понедельник.
«К сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого», - отметил Путин.
При этом президент отметил, что России пока удается действовать с упреждением и подчеркнул, что для того, чтобы и дальше действовать таким образом, необходим профессиональный прогноз, причем как на средний и длительный период, так и на ближайшие 7-10 дней.
Путин также заявил, что при необходимости к борьбе с коронавирусом могут быть привлечены мощности Минобороны, и может быть использован опыт военных врачей, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в других странах.
В России на 13 февраля зафиксировано уже 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
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