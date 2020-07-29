29 июля. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусом в России может качнуться в любую сторону, отметил президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической обстановке в Москве.



При этом президент подчеркнул количество заболевших в стране снижается, а число новых выявленных случаев заражения практически вдвое меньше, чем было в мае.



Однако, по словам Путина, в некоторых регионах ситуация остается сложной и устойчивого снижения числа заболевших удалось добиться не о всех субъектах страны. В связи с этим нет поводов для самоуспокоения и отказа от рекомендаций врачей.



В тоже время президент страны отметил, что в период эпидемии система медпомощи сработала организовано и это позволило справиться с «беспрецендентным вызовом» и отразить натиск эпидемии.