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Власть     29.07.2020 16:51

Ситуация с коронавирусом в России может качнуться в любую сторону - Путин

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  совещание 

29 июля. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусом в России может качнуться в любую сторону, отметил президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической обстановке в Москве.

При этом президент подчеркнул количество заболевших в стране снижается, а число новых выявленных случаев заражения практически вдвое меньше, чем было в мае.

Однако, по словам Путина, в некоторых регионах ситуация остается сложной и устойчивого снижения числа заболевших удалось добиться не о всех субъектах страны. В связи с этим нет поводов для самоуспокоения и отказа от рекомендаций врачей.

В тоже время президент страны отметил, что в период эпидемии система медпомощи сработала организовано и это позволило справиться с «беспрецендентным вызовом» и отразить натиск эпидемии.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  совещание 

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