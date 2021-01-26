Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

26 января. Mossovetinfo.ru – Бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба российского правительства.



Приходько окончил Московский государственный институт международных отношений, работал на дипломатической работе. Затем в разное время работал в аппарате правительства, занимал должность помощника президента России, работал в администрации президента России. В январе 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.