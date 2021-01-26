Другие материалы
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Власть
26.01.2021, 11:41
Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
26 января. Mossovetinfo.ru – Бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба российского правительства. Прих...
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Власть
26.01.2021, 10:50
В Совете безопасности РФ рассказали, зачем Западу нужен Навальный
26 января. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, организации социальных потрясений и майданов, заявил в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Сове...
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Власть
26.01.2021, 10:24
С 1 марта в России вдвое вырастут экспортные пошлины на пшеницу
26 января. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в России вдвое вырастут экспортные пошлины на пшеницу, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Экспортная пошлина вн...