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Власть     27.03.2018 08:15

Собянин 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы москвичей

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  телевидение  ТВ 

27 марта. Mossovetinfo.ru -  В четверг, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

Задать вопросы можно с помощью формы на портале мэра и правительства Москвы. Прямой эфир начнется в 20:00.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  телевидение  ТВ 

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