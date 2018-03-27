Собянин 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы москвичей

27 марта. Mossovetinfo.ru - В четверг, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».



Задать вопросы можно с помощью формы на портале мэра и правительства Москвы. Прямой эфир начнется в 20:00.

