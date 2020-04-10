10 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций.



На своем сайте мэр Москвы пояснил, что продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города.



Также продолжат работу медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.



Собянин подчеркнул, что эти организации должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.