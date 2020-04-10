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Власть     10.04.2020 20:01

Собянин: на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций

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Теги:  Сергей Собянин  указ  Собянин  документ 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций.

На своем сайте мэр Москвы пояснил, что продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города.

Также продолжат работу медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.

Собянин подчеркнул, что эти организации должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.


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Теги: 
Сергей Собянин  указ  Собянин  документ 

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