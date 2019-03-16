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Власть     16.03.2019 15:26

Собянин назначил членов конкурсной комиссии для выборов главы администрации МО Тверской

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Теги:  Тверской  глава администрации  муниципальный округ  комиссия  Собянин 

16 марта, Mossovetinfo.ru - - Мэр Москвы Сергей Собянин назначил членов конкурсной комиссии муниципального округа Тверской в городе Москве для замещения должности главы администрации муниципального округа Тверской в городе Москве. Распоряжение мэра №194-РМ от 13 марта опубликовано на официальном сайте горадминистрации.

«Назначить члена конкурсной комиссии муниципального округа в городе Москве:
- Егорову Елену Владимировну;
- Кулешову Анну Николаевну;
- Лукманова Исмаила Данияловича;
- Хоптину Татьяну Вячеславовну», - говорится в распоряжении 194-РМ.

Члены конкурсной комиссии на проведение конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Тверской в городе Москве назначены в соответствии с частью 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. «О муниципальной службе в городе Москве».

Ранее Совет депутатов МО Тверской в городе Москве также назначил четырех «своих» представителей в эту конкурсную комиссию и ожидается, что в ближайшее время конкурс конкурс будет проведен.

14 марта на внеочередном заседании Совета депутатов МО Тверской, в рамках вопроса «Об исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа Тверской», был назначен на три месяца, до июньского очередного заседания Совета депутатов, временно исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа Тверской (если до этого времени СД р-на Тверской не утвердит главу администрации по итогам работы конкурсной комиссии).

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Теги: 
Тверской  глава администрации  муниципальный округ  комиссия  Собянин 

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