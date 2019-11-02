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Власть     02.11.2019 09:48

Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  СВАО  управы  районы  документы  распоряжения  назначения 

2 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав управ девяти районов Северо-Восточного административного округа. Распоряжения опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Михаил Бурцев, который руководил управой в районе Ростокино. сменил Сергея Киржакова в должности главы управы Ярославского района.

Светлана Гордикова, которая ранее работала главой управы района Марьина роща назначена главой управы района Ростокино. Главой управы районы Марьина Роща стал Владимир Литовский, ранее руководивший управой в районе Отрадное.

Главой управы района Отрадное стал Павел Литовченко, работавший главой управы Лосиноостровского района. Главой управы Лосиноостровского района назначен Роберто Леонов.

Екатерина Потапенко освобождена от должности главы управы Алексеевского района и назначена главой управы района Северный. Главой управы Алексеевского района назначен Вадим Бужгулашвили, ранее работавший главой управы района Бибирево.

В районе Бибирево главой управы стал Сергей Юрьев, ранее работавший на этой же должности в районе Лианзово. Главой управы районе Лианзово назначена Елена Колесова, работавшая ранее главой управы района Северный.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  СВАО  управы  районы  документы  распоряжения  назначения 

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