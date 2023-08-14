Собянин, по итогам ДЭГ, побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 77% - ЦИК

10 сентября — Mossovetinfo.ru — По итогам электронного голосования Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 77%, сообщает информационная система в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.



«Сергей Собянин («Единая Россия») - 77,05%, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) – 7,96%», – сообщается на экране ЦИК.



С помощью дистанционного электронного голосования в Москве сделали свой выбор свыше 2,7 млн москвичей. Общее число проголосовавших в Москве - 3 млн 285 тыс. 128 москвичей.



"Могут быть коррективы - цифры по явке у нас предварительные", - сообщила ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.