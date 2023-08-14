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Власть     10.09.2023 21:47

Собянин, по итогам ДЭГ, побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 77% - ЦИК

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Теги:  ЦИК  выборы  Москва  Собянин 

10 сентября — Mossovetinfo.ru — По итогам электронного голосования Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 77%, сообщает информационная система в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

«Сергей Собянин («Единая Россия») -  77,05%, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) – 7,96%», – сообщается на экране ЦИК.

С помощью дистанционного электронного голосования в Москве сделали свой выбор свыше 2,7 млн москвичей. Общее число проголосовавших в Москве - 3 млн 285 тыс. 128 москвичей.

"Могут быть коррективы - цифры по явке у нас предварительные", - сообщила ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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Теги: 
ЦИК  выборы  Москва  Собянин 

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