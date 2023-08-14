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Власть
10.09.2023, 21:47
Собянин, по итогам ДЭГ, побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 77% - ЦИК
10 сентября — Mossovetinfo.ru — По итогам электронного голосования Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, ...
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Власть
21.08.2023, 07:01
Правительство не поддержало запрет на импорт БАДов из недружественных стран
21 августа — Mossovetinfo.ru — Власти не поддержали заградительные пошлины 220% на импорт БАД из недружественных стра...
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Власть
14.08.2023, 10:27
В ближайшее время курс рубля нормализуется - помощник президента России
14 августа — Mossovetinfo.ru — Сильный рубль — в интересах российской экономики, нормализация курса ожидается в бли...