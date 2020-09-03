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Власть     03.09.2020 19:17

Собянин подписал указ о возобновлении в Москве конгрессов и выставок

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  выставки  конгрессы  документ  указ 

3 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в полном объеме в Москве с 4 сентября конгрессов и выставок с соблюдением санитарных требований. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ограничения были введены весной в рамках борьбы с распространением коронавируса.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  выставки  конгрессы  документ  указ 

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