21 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Ранее бюджет Москвы был принят Мосгордумой. В ходе обсуждения депутаты и депутатские объединения внесли в закон 203 поправки.



Принятый бюджет запланирован дефицитным. При этом в каждый последующий год объем дефицита бюджета планируется сокращать, за счет экономии расходов города, в частности при проведении госзакупок, а также за счет выхода на рынок внешних заимствований. При этом, социальные расходы в 2021 году составят 56% от всего бюджета Москвы.