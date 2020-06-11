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Власть     11.06.2020 17:51

Собянин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве

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Теги:  электронное голосование  голосование  выборы  Сергей Собянин  Собянин  документы  законы  Владимир Путин. Путин. Мосгордума  МГД 

11 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о продлении эксперимента по организации в столице электронного голосования.

Документом закрепляются правовые основы для продолжения в Москве эксперимента по организации электронного голосования на выборах в органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в Москве.

Избиратель не лишается возможности проголосовать в день голосования на избирательном участке по месту жительства. Порядок включения такого избирателя в список избирателей будет определен Мосгоризбиркомом.

В мае Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.  

Впервые в порядке эксперимента электронное голосование было проведено в Москве на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Эксперимент прошел в трех избирательных округах, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.


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Теги: 
электронное голосование  голосование  выборы  Сергей Собянин  Собянин  документы  законы  Владимир Путин. Путин. Мосгордума  МГД 

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