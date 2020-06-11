11 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о продлении эксперимента по организации в столице электронного голосования.



Документом закрепляются правовые основы для продолжения в Москве эксперимента по организации электронного голосования на выборах в органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в Москве.



Избиратель не лишается возможности проголосовать в день голосования на избирательном участке по месту жительства. Порядок включения такого избирателя в список избирателей будет определен Мосгоризбиркомом.



В мае Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.



Впервые в порядке эксперимента электронное голосование было проведено в Москве на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Эксперимент прошел в трех избирательных округах, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.