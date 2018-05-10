14 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу законопроект, который позволяет создавать избирательные участки на выборах мэра столицы за пределами города. Об этом Собянин сообщил в своем блоге.



Он отметил, что в день выборов – 9 сентября – многие будут находиться на дачах. По его словам, для того, чтобы проголосовать, люди «вынуждены либо менять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг».



«Обсуждали эту идею с Центральной избирательной комиссией. Коллеги поддерживают дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан… Технически сделать это будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно», - написал Собянин.



Он подчеркнул, что наблюдение за ходом голосования на «загородных» участках должно быть таким же, как и в Москве.



В апреле Московская городская Дума утвердила поправки в избирательный кодекс Москвы. В частности, поправками вводится «мобильный избиратель» на выборах мэра Москвы. Это возможность голосования по месту их фактического нахождения в день голосования. Заявление также можно подать по мусту нахождения.



Кроме того, теперь избирательные участки на региональных и муниципальных выборах в Москве будут работать до 22:00 вместо 20:00.