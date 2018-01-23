Собянин предоставил Раковой полномочия по подписанию соглашений по вопросам единства правового пространства

23 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы предоставил полномочия заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителю Аппарата Мэра и Правительства Москвы, полномочному представителю Мэра Москвы в Московской городской Думе Анастасии Раковой «на подписание от имени Правительства Москвы соглашений по вопросам единства правового пространства Российской Федерации на территории города Москвы».



Как сообщили ИА «Моссовет» в горадминистрации, соответствующее распоряжение премьера правительства 18-РП подписано 23 января 2018 года.

Этим же распоряжением А.В.Раковой предоставлены полномочия подписывать дополнительные соглашения к соглашениям по вопросам единства правового пространства Российской Федерации на территории города Москвы».



Также на А.В.Ракову возложен контроль за исполнением распоряжения 18-РП.