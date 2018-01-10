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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Власть     10.01.2018 13:04

Собянин принял решение об увеличении вдвое средств на путевки ветеранам

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10 января. Mossovetinfo.ru - На закупку санаторно-курортных путевок для лечения льготных категорий граждан в Москве будет выделено в два раза больше средств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства города. Мэр Москвы из резервного фонда выделит на эти цели о 3,3 млрд руб. на приобретение данных путевок.

Расширение мер соцзащиты проводится в связи с увеличением продолжительности жизни москвичей и увеличением количества пожилых людей. «Количество пожилых людей в городе увеличивается с связи с увеличением продолжительности жизни. Это значит, что нам нужно расширять меры социальной поддержки. Одна из проблем, на которую обращают внимание многочисленные жалобы москвичей, обращения совета ветеранов - это нехватка санаторно-курортных путевок. Поэтому мы приняли решение об удвоении финансирования санаторно-курортного путевок и их закупок в необходимом количестве», - сказал С.Собянин.

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