3 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин присудил премию города Москвы «Легенда века» президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. Указ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.
Премия присуждена «за выдающий вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность».
Леонид Рошаль - советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2015 года, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (2003—2015). «Детский доктор мира» (1996). 27 апреля Рошалю исполнилось 85 лет.
20:56 Власть Собянин присудил премию «Легенда века» Леониду Рошалю
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