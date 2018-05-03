3 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин присудил премию города Москвы «Легенда века» президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. Указ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.



Премия присуждена «за выдающий вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность».



Леонид Рошаль - советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2015 года, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (2003—2015). «Детский доктор мира» (1996). 27 апреля Рошалю исполнилось 85 лет.