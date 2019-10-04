4 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, в котором утвердил трех новых членов Общественной палаты, документа опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Новыми членами Общественной палаты Москвы стали заместитель директора Ассоциа¬ции организаций содействия развитию просвещения в сфере ЖКХ «Школа грамотного потребителя» Роман Иванов, генеральный директор сети аптек «Столички» Евгений Нифантьев и профессор ВШЭ Владимир Рыжов.
Тем же распоряжением из состава Общественной палаты Москвы выведены Мария Киселева, Александр Козлов и Маргарита Русецкая. Все трое были избраны депутатами Мосгордумы
12:05 Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Синице
11:43 Город (Москва и область) Синоптики предупредили о приходе в Москву ноябрьских холодов
11:03 Власть Собянин утвердил трех новых членов Общественной палаты Москвы
10:46 Другое Первый полностью российский экипаж «Союза» отправится на МКС осенью 2020 года
10:00 В России Россияне назвали необходимую им для счастья зарплату
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий
10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы
15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году