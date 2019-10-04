4 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, в котором утвердил трех новых членов Общественной палаты, документа опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Новыми членами Общественной палаты Москвы стали заместитель директора Ассоциа¬ции организаций содействия развитию просвещения в сфере ЖКХ «Школа грамотного потребителя» Роман Иванов, генеральный директор сети аптек «Столички» Евгений Нифантьев и профессор ВШЭ Владимир Рыжов.



Тем же распоряжением из состава Общественной палаты Москвы выведены Мария Киселева, Александр Козлов и Маргарита Русецкая. Все трое были избраны депутатами Мосгордумы