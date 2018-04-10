10 апреля. Mossovetinfo.ru – Сергей Григорьев уволен с должности главы управы московского района Печатники. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.



В документе, который опубликован на портале правительства Москвы, говорится, что Григорьев уволен с государственной службы по собственной инициативе.



Он занимал этот пост с ноября 2014 года.