10 апреля. Mossovetinfo.ru – Сергей Григорьев уволен с должности главы управы московского района Печатники. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В документе, который опубликован на портале правительства Москвы, говорится, что Григорьев уволен с государственной службы по собственной инициативе.
Он занимал этот пост с ноября 2014 года.
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