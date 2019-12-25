25 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы уволил заместителя главы департамента информационных технологий Артема Костырко с занимаемой должности, соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.



В распоряжении указано, что Костырко уволен с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.