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Власть     24.07.2020 22:05

Собянин: в Москве вакцинация от коронавируса будет бесплатной

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Теги:  COVID-19  Собянин  Москва  коронавирус  вакцина  пандемия  грипп 

24 июля, Mossovetinfo.ru - Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы.

«Как только она (вакцина – ред.) появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна», - сказал Собянин.
Также Собянин пояснил, что время появления вакцины и начало прививочной кампании зависит не от московских властей, а от Минздрава РФ.

Мэр Москвы также сказал, что в2020 году необходимо усилить прививки от граппа, чтобы эпидемия гриппа не накладывалась на пандемию коронавируса.

В то же время директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВЛЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщил, что вакцину от коронавируса люди начнут получать не ранее первой половины 2021 года.

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Теги: 
COVID-19  Собянин  Москва  коронавирус  вакцина  пандемия  грипп 

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