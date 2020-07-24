24 июля, Mossovetinfo.ru - Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы.«Как только она (вакцина – ред.) появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна», - сказал Собянин.Также Собянин пояснил, что время появления вакцины и начало прививочной кампании зависит не от московских властей, а от Минздрава РФ.Мэр Москвы также сказал, что в2020 году необходимо усилить прививки от граппа, чтобы эпидемия гриппа не накладывалась на пандемию коронавируса.В то же время директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВЛЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщил, чтоне ранее первой половины 2021 года.