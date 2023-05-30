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Власть
07.06.2023, 18:54
Софью Сапегу, помилованную Лукашенко, передали Приморскому краю
7 мая — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную в республике россиянку Соф...
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Власть
01.06.2023, 08:00
С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации
1 июня — Mossovetinfo.ru — С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащи...
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Власть
30.05.2023, 12:11
Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об атаках в регионе
30 мая — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за публичное распространение завед...