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Власть     07.06.2023 18:54

Софью Сапегу, помилованную Лукашенко, передали Приморскому краю

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Теги:  Сапега  Лукашенко  помилование 

7 мая — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную в республике россиянку Софью Сапегу, помилованную Сапегу передали 7 июня из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко, — сообщает корреспондент БЕЛТА.

«По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании», — заявил Олег Кожемяко.

Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование, назвав его «подарком» для нее и ее семьи.

Напомним, что в воскресенье, 23 мая 2021 года, самолет ирландской авиакомпании Ryanair, совершавший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы. В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала, признанного на то время в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО. Также была задержана российская гражданка Софья Сапега.

Экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией популярного Telegram-канала Роман Протасевич, приговоренный 3 мая Минским областным судом к 8 годам колонии помилован Президентом Белоруссии Александром Лукашенко 23 мая.

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Теги: 
Сапега  Лукашенко  помилование 

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