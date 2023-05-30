7 мая — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную в республике россиянку Соф...

1 июня — Mossovetinfo.ru — С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащи...