2 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 12–3 Федерального закона «О транспортной безопасности», закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно закон, службы транспортной безопасности наделяются правом приобретать электрошокеры, выходные параметры которых соответствуют законам России о техническом регулировании.



Также закон наделяет сотрудников транспортной безопасности правом применять электрошокеры в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. При этом закон устанавливает как основания для применения электрошокеров, так и категории лиц, в отношении которых использование электрошокеров запрещено.