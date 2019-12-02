2 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 12–3 Федерального закона «О транспортной безопасности», закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закон, службы транспортной безопасности наделяются правом приобретать электрошокеры, выходные параметры которых соответствуют законам России о техническом регулировании.
Также закон наделяет сотрудников транспортной безопасности правом применять электрошокеры в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. При этом закон устанавливает как основания для применения электрошокеров, так и категории лиц, в отношении которых использование электрошокеров запрещено.
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