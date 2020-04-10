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Власть     11.04.2020 14:38

Сотрудников администрации президента ежедневно тестирую на коронавирус

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Теги:  Дмитрий Песков  Администрация Президента  коронавирус  тестирование 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Большую часть сотрудников администрации президента России ежедневно тестируют на коронавирус, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, тестирую тех сотрудников, кто задействован в обеспечении деятельности президента.

Песков также отметил, что у самого президента России отменное здоровье, это видно из его рабочего графика, в котором из-за коронавируса стало намного больше мероприятий.


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Карта места

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Теги: 
Дмитрий Песков  Администрация Президента  коронавирус  тестирование 

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