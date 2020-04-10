11 апреля. Mossovetinfo.ru – Большую часть сотрудников администрации президента России ежедневно тестируют на коронавирус, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



По словам Пескова, тестирую тех сотрудников, кто задействован в обеспечении деятельности президента.



Песков также отметил, что у самого президента России отменное здоровье, это видно из его рабочего графика, в котором из-за коронавируса стало намного больше мероприятий.