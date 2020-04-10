Другие материалы
-
Власть
11.04.2020, 14:38
Сотрудников администрации президента ежедневно тестирую на коронавирус
11 апреля. Mossovetinfo.ru – Большую часть сотрудников администрации президента России ежедневно тестируют на коронавирус, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. ...
-
Власть
10.04.2020, 20:07
Собянин временно запретил оказывать услуги каршеринга в Москве
10 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве 13 по 19 апреля временно приостанавливается оказание услуг услуг каршеринга. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Это сделать в рамках борьбы с распростр...
-
Власть
10.04.2020, 20:01
Собянин: на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций
10 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. ...