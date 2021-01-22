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Власть     22.01.2021 15:14

Совет Федерации разработал законопроект о легализации апартаментов

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Теги:  Совет Федерации  законопроекты  жилье  апартаменты  легализация 

22 января. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации разработал законопроект о легализации апартаментов, проект подразумевает внесение изменений в Жилищный кодекс, направленных на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, построенные апартаменты, соответствующие требованиям безопасности, получат статус жилых помещений. Таким образом, принятие закона позволит регистрироваться в апартаментах.

Однако, в тоже время, собственники апартаментов не будут получать субсидий и льгот на оплату жилья, а размер платы за коммунальные услуги для апартаментов будет рассчитываться как для нежилых помещений.

Для этого законопроект предполагает введение понятия «жилых помещений 2-го класса», для которых будет создано отдельное правовое регулирование.

Кроме того, апартаменты не войдут в программу льготной ипотеки, на дома, в которых будут расположены апартаменты, не будут распространяться вопросы признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Законопроект подготовлен рабочей группой при комитете Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике. Рабочая группа занимается вопросами совершенствования механизмов защиты прав граждан – приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов).

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Теги: 
Совет Федерации  законопроекты  жилье  апартаменты  легализация 

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