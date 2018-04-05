Совет депутатов МО Раменки просит Путина и Собянина о переносе фан-зоны с Воробьёвых гор

5 апреля. Mossovetinfo.ru - Совет муниципальных депутатов МО Раменки 3 апреля обратился к президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину, а также к ФИФА с просьбой перенести фан-зону ЧМ-2018 с Воробьевых гор. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в совете депутатов и в инициативной группе МГУ, выступающей против этой фан-зоны.



Вопрос о фан-зоне был включен в повестку заседания депутатами-выпускниками МГУ. В своем обращении депутаты отмечают, что создание этой фан-зоны приведет к неоправданному усложнению транспортной ситуации в районе, нанесет ущерб природе Воробьёвых гор, негативно повлияет на учебный и научный процесс в МГУ, а также осложнит жизнь и безопасность более чем 5,5 тысячи людей живущих в Главном здании МГУ.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве на двух стадионах состоятся 12 матчей, включая матч открытия, полуфинал и финал турнира в «Лужниках». Ожидается, что фан-зона на Воробьевых горах будет работать организована на весь срок проведения турнира.