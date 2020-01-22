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Власть     22.01.2020 11:25

Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

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Теги:  Совет Федерации  Игорь Краснов  назначение 

21 января. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова Генеральным прокурором России. Кандидатура Краснова была внесена президентом страны Владимиром Путиным. Ранее он был заместителем председателя Следственного комитета России.

Ранее занимавший должность Генпрокурора Юрий Чайка освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.


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Теги: 
Совет Федерации  Игорь Краснов  назначение 

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