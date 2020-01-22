21 января. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова Генеральным прокурором России. Кандидатура Краснова была внесена президентом страны Владимиром Путиным. Ранее он был заместителем председателя Следственного комитета России.



Ранее занимавший должность Генпрокурора Юрий Чайка освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.