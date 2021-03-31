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Власть     31.03.2021 14:43

Совет Федерации одобрил закон о «гаражной амнистии»

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Теги:  Совет Федерации  законы  гаражная амнистия 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Совет Федерации на своем заседании в среду, 31 марта, одобрил закон о гаражной амнистии.

Закон, который был принят Госдумой 24 марта, позволяет миллионам россиян оформить в собственность гаражи, построенные до 2024 года. Оформить их в собственность можно до 1 сентября 2026 года.

При этом, под «гаражную амнистию» не попадают ракушки, гаражи, построенные на садовых участках и во дворах частных домов, гаражи в офисных комплексах и подземные гаражи в многоквартирных домах.

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Теги: 
Совет Федерации  законы  гаражная амнистия 

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