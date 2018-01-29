Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда

31 января. Mossovetinfo.ru – В связи с истечением срока полномочий Председателя Конституционного суда РФ на заседании Совета Федерации в среду сенаторы приняли решение переназначить председателя Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок. За утверждение проголосовали 153 сенатора, один воздержался.



Ранее Комитет СФ по конституционному законодательству рекомендовал переназначить В. Зорькина на должность Председателя КС.



Кандидатура Валерия Зорькина внесена на рассмотрение Совета Федерации Президентом РФ Владимиром Путиным и отвечает требованиям, предъявляемым Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О Конституционном суде РФ» к должности Председателя КС.

Валерий Зорькин был судьей и Председателем КС в 1991–1993 г г., судьей КС – в 1993–2003 гг., в 2003 г. вновь избран Председателем КС и является им по настоящее время.