Другие материалы
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Власть
31.01.2018, 10:43
Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда
31 января. Mossovetinfo.ru – В связи с истечением срока полномочий Председателя Конституционного суда РФ на заседании Совета Федерации в среду сенаторы приняли решение переназначить председателя Конст...
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Власть
30.01.2018, 20:20
Собянин назначил служебное расследование по факту обрушения строительных лесов у метро «Улица 1905 года»
30 января. Mossovetinfinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование по факту обрушения строительных лесов возле станции метро «Улица 1905 года». «Переход эксплуатирует...
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Власть
29.01.2018, 08:07
Собянин о преодолении оппозицией муниципального фильтра: о выборах мэра говорить рано
29 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин не стал отвечать на вопрос, готов ли просить «Единую Россию» помочь оппозиционным кандидатам преодолеть муниципальный фильтр на выборах мэр ст...