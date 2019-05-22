Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     22.05.2019 10:58

Совфед лишил находящегося в СИЗО Арашукова статуса сенатора

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Совет Федерации  Рауф Арашуков  статус 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации на своем заседании в среду, 22 мая лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора из-за несданной в срок декларации о доходах.

Арашуков должен был предоставить декларацию о доходах до 1 апреля. Однако он предоставил декларацию только 15 апреля, при этом в ней не было указано сведений о доходах супруги сенатора.

В январе сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совфеда. В тот же день ему были предъявлены обвинения по статьям «Участие в приступном сообществе», «Убийстве» и «Давлении на свидетеля». Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, который обвиняется по статьям «создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения» и «мошенничество».

В настоящее время Рауф Арашуков и его отец находятся в СИЗО.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Совет Федерации  Рауф Арашуков  статус 

Возврат к списку

Лента новостей

11:51 Город (Москва и область) Новое колесо обозрения на ВДНХ будет максимально отдалено от жилой застройки

11:12 Город (Москва и область) Новый участок Сокольнической линии метро планируется запустить в конце июня

10:58 Власть Совфед лишил находящегося в СИЗО Арашукова статуса сенатора

10:45 Город (Москва и область) Москвичам рекомендовали воздержаться от поездок в центр на личных машинах

10:02 Происшествия Двое террористов были ликвидированы во Владимирской области

Актуальные материалы

09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги

08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона

10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня

23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти

11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru