22 мая. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации на своем заседании в среду, 22 мая лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора из-за несданной в срок декларации о доходах.



Арашуков должен был предоставить декларацию о доходах до 1 апреля. Однако он предоставил декларацию только 15 апреля, при этом в ней не было указано сведений о доходах супруги сенатора.



В январе сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совфеда. В тот же день ему были предъявлены обвинения по статьям «Участие в приступном сообществе», «Убийстве» и «Давлении на свидетеля». Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, который обвиняется по статьям «создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения» и «мошенничество».



В настоящее время Рауф Арашуков и его отец находятся в СИЗО.