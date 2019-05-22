22 мая. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации на своем заседании в среду, 22 мая лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора из-за несданной в срок декларации о доходах.
Арашуков должен был предоставить декларацию о доходах до 1 апреля. Однако он предоставил декларацию только 15 апреля, при этом в ней не было указано сведений о доходах супруги сенатора.
В январе сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совфеда. В тот же день ему были предъявлены обвинения по статьям «Участие в приступном сообществе», «Убийстве» и «Давлении на свидетеля». Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, который обвиняется по статьям «создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения» и «мошенничество».
В настоящее время Рауф Арашуков и его отец находятся в СИЗО.
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