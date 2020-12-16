 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     16.12.2020 11:09

Совфед одобрил закон о праве экс-президента стать пожизненным сенатором

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Совет Федерации  законы  президент 

16 декабря. Mossovetinfo.ru - Совет Федерации на своем заседании в среду, 16 декабря, одобрил закон, который дает право экс-президенту стать пожизненным сенатором.

Согласно закону, Совет Федерации будет состоять из двух представителей от каждого региона страны (по одному от законодательной и исполнительной власти), из экс-президента, который может занимать должность сенатора пожизненно, а также из 30 представителей, назначаемых действующим президентом страны, 7 из которых также могут быть назначены пожизненно.

Ранее закон был принят Госдумой.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Совет Федерации  законы  президент 

Возврат к списку

Лента новостей

11:59 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 18 по 20 декабря

11:39 В России Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

11:09 Власть Совфед одобрил закон о праве экс-президента стать пожизненным сенатором

10:54 Другое Сбой произошел в работе Youtube, Telegram и WhatsApp

10:36 В России На фоне пандемии в России рекордная смертность за 10 лет

Актуальные материалы

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье

20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru