16 декабря. Mossovetinfo.ru - Совет Федерации на своем заседании в среду, 16 декабря, одобрил закон, который дает право экс-президенту стать пожизненным сенатором.



Согласно закону, Совет Федерации будет состоять из двух представителей от каждого региона страны (по одному от законодательной и исполнительной власти), из экс-президента, который может занимать должность сенатора пожизненно, а также из 30 представителей, назначаемых действующим президентом страны, 7 из которых также могут быть назначены пожизненно.



Ранее закон был принят Госдумой.