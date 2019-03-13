13 марта. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации о запрете размещения хостелов в жилых домах, и намерен доработать его вместе с Госдумой.
Согласно закону, ранее принятому Госдумой, хостелы можно размещать только на первых этажах домов, при этом помещения должны быть переведены из жилого фонда в нежилой, а хостелы должны быть оборудованы отдельными входами, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров. При этом переходный период к новым правилам размещения хостелов согласно закону, составлял всего 10 дней. Кроме того, закон не предусматривал компенсацию выпадающих доходов субъектов РФ, которые они получали в виде налогов от содержателей хостелов.
Одобренный Госдумой закон был одобрен комитетом СФ по федеративному устройству и региональной политике, однако бюджетный, экономический, социальный и конституционный комитеты Совфеда отвергли данный закон.
Сенаторы намерены совместно с депутатами Госдумы доработать закон, чтобы не нарушать права собственников помещений, в которых размещены хостелы, и туристов, которые заранее заказали в них номера, дать возможность всем участникам рынка подготовится к новым правилам пользования, а также найти варианты компенсации недополученных доходов субъектов Федерации. В частности, предлагается продлить переходный период к новым правилам размещения хостелов до конца текущего года.
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