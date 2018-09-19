19 сентября. Mossovetinfo.ru – Лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Митрохин и глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская (также представляющая СР), внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предлагает распространить программу реновации на все регионы России.



По мнению авторов законопроекта, существующие программы расселения аварийного жилья, не охватывают все жилые дома, требующие обновления. Поэтому законопроект направлен на предотвращение возникновения аварийного жилого фонда.



Законопроект предлагает предоставить региональным органам государственной власти возможность создавать свои программы реновации жилья в подконтрольных регионах. Осуществлять реновацию предлагается за счет средств региональных бюджетов и «иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников».



В настоящее время программа реновации жилья действует в Москве. Она была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.