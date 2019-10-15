15 октября. Mossovetinfo.ru – Фракция «Справедливой России» в Госдуме намерена внести в парламент законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь в отношении лиц, покушавшихся на жизнь ребенка, сообщил глава фракции Сергей Миронов.



Миронов напомнил, что ранее справедливороссы уже предлагали отменить мораторий на смертную казнь в отношении террористов и их пособников. По словам Миронова, между террористом и детоубйцей нет серьезной разницы, в них обоих не осталось «ничего человеческого».



Мораторий на смертную казнь введен в России с момента ее вступления в Совет Европы. Последняя смертная казнь в стране была проведена в 1996 году. С тех пор неоднократно поднимался вопрос об отмене моратория на смертную казнь, но никаких решений на эту тему принято не было.



Тема отмены моратория на смертную казнь вновь возникла после убийства девятилетней девочки в Саратове, которое произошло 9 октября. По подозрению в данном преступлении был задержан 35-летний мужчина, он признал свою вину. Оказалось, что у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. 12 октября он был арестован.