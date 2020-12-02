Справедливороссы критикуют "законодательный плагиат" ЕР в Госдуме

2 декабря. Mossovetunfo.ru - Депутаты "Справедливой России" не против законодательного плагиата ЕР, но просят не ухудшать инициативы и не вредить избирателям. Об этом говорится в комментарии депутата Государственной Думы Валерия Гартунга в новом, декабрьском, печатном номере газеты СР.



Приводится убедительная сравнительная таблица (см.в прикрепленном файле) показывающая какие законодательные инициативы были отклонены или не рассмотрены думским большинством, но сразу же приняты после внесения аналогичных от своего имени.



«На самом деле, мы не против, когда «Единая Россия» и правительство переписывают наши законопроекты, – Валерий Гартунг. – Главное ведь, чтобы жизнь в стране менялась к лучшему, а кто будет значиться в числе авторов – не так уж и важно".



"Обидно только, когда они списывают наши законопроекты с ошибками, ухудшая инициативу, урезая права граждан и создавая условия для злоупотреблений", - отмечает Гартунг.

В качестве примера депутат рассказывает о скандальном законопроекте о так называемой общероссийской реновации («О комплексной застройке территорий»).

"Так, например, было с законопроектом о реновации. В 2017 году была принята инициатива о реновации в Москве. К первой редакции закона у нас было очень много претензий. Но потом, благодаря усилиям нашей фракции и особенно Галины Хованской, этот закон переписали, и ко второму чтению он стал вполне приемлемым. Проанализировав этот опыт, мы разработали и внесли в 2018 году законопроект о распространении положительного опыта реновации на всю Россию. Но, как обычно, заключение правительства получено отрицательное. А в сентябре этого года депутаты от «Единой России» изобрели свой законопроект «О комплексной застройке территорий», где, помимо правильных и нужных вещей, украденных из нашего законопроекта, прописали несколько спорных и даже откровенно вредных норм. Тем не менее, правительство написало на него положительное заключение, добавив целый список претензий, которые необходимо исправлять. Спрашивается, почему нельзя было сразу наш законопроект принять? Все просто – авторство «неправильное».



Сейчас, "Справедливая Россия, проголосовав против принятия в первом чтении законопроекта «О комплексной застройке территорий» пытается исправить этот проект, и, возможно, улучшить законопроект получится. "Единственная хорошая новость – они пообещали все наши замечания и поправки учесть. Фактически, нам придется дважды поработать: сначала мы свой законопроект написали, а теперь еще придется переписывать законопроект,который написали они, украв нашу идею", - пояснил Гартунг.



"Это как если бы двоечник списал у отличника, причем плохо, с ошибками. А потом еще и просит его эти ошибки исправить", - отметил депутат Госдумы по поводу ситуации с "законодательным плагиатом".



В декабрьском номере материалы об опасности нового подхода к рассчету прожиточного минимума и о том, что надо поправить в бюджете РФ на следующий год. Эти законопроекты, не поддержаны фракцией СР. Депутат Госдумы, руководитель московской организации СР Галина Хованская информирует и консультирует читателей по вопросу прав в сфере ЖКХ. Несколько материалов посвящены "предательской"пенсионной реформе. Лидер СР Сергей Миронов подводит итоги завершающегося года.



Таблица из декабрьского номера печатной газеты "Справедливой России" о "законодательном плагиате":