«СР» внесет в ГД законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих

12 апреля. Mossovetinfo.ru — До конца весенней сессии фракция «Справедливой России» внесет в Госдуму законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.



По словам Миронова, речь идет о доходах от продажи российского сырья, в первую очередь углеводородов. Глава фракции СР напомнил, что несколько лет назад фракция уже выступала с подобным предложением, а сейчас будет его актуализировать.



«Мы считаем, что необходимо открывать персональный счет для каждого гражданина. Предлагается вводить такой доход сначала в отношении малоимущих граждан, но в перспективе расширить эту меру на каждого», - заявил Миронов.



При этом, речь идет не о новом налоге на углеводороды, а о перераспределении существующих доходов. Часть средств, которые сейчас идут в Фонд национального благосостояния, надо перенаправить на выплату гражданам.



Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин в свою очередь заявил, что идея безусловного базового дохода будет четко продумана и должна показать выход на новый уровень взаимоотношений между гражданами и государством.



Прилепин также рассказал, что изначально речь шла о сумме в 2,5 тысячи рублей, однако в ходе изучения вопросов было решено, что в государстве достаточно средств, чтобы вести речь о сумме в 10 тысяч рублей.

В понедельник состоялось заседание Экспертного совета фракции «СР» в Госдуме «Левый поворот: социалистическая альтернатива для российской экономики».