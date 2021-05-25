«СР» внесла в Госдуму законопроект об установке счетчиков воды за счет водоснабжающей организации

25 мая. Mossovetinfo.ru — Законопроект об установке счетчиков воды, а также за их обслуживание и ремонт, за счет водоснабжающей организации, внесен в Госдуму, сообщил на пресс-конференции глава фракции «Справедливая Россия», лидер партии «Справедливая России - За Правду» Сергей Миронов.



По словам Миронова, сейчас установка одного счетчика стоит несколько тысяч рублей и если в квартире нужно установить несколько счетчиков, то людям сразу приходится платить серьезную сумму. Кроме того, граждане по закону оплачивают и проведение поверки счётчиков.



С 1 июля 2020 года в России сетевые организации и поставщики электроэнергии отвечают за установку и обслуживание в квартирах счетчиков электроэнергии.