18 мая. Mossovetinfo.ru – Сроки проведения традиционной прямой линии президента России Владимира Путина с россиянами пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



Прямая линия президента Путина с Россиянами проходит с 2001 года. За это время было проведено 17 прямых линий. В последние годы прямая линия президента проходит в июне.



По итогам прямого общения с гражданами страны, президент составляет список поручений и назначает ответственных за их исполнение.