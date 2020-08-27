Телеканал «Россия 24» в четверг покажет большое интервью Владимира Путина

27 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин ответит на актуальные вопросы в четверг в 14:00 в эфире телеканала «Россия 24».



Глава Государства дал интервью Сергею Брилеву, сообщает телеканал Россия 24.