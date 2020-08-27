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Власть     27.08.2020 11:48

Телеканал «Россия 24» в четверг покажет большое интервью Владимира Путина

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Теги:  Владимир Путин. Путин 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин ответит на актуальные вопросы в четверг в 14:00 в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Государства дал интервью Сергею Брилеву, сообщает телеканал Россия 24.

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Теги: 
Владимир Путин. Путин 

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