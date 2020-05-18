18 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшую неделю темп прирроста числа заболевших коронавирусом в России снизился на 23,4%, сообщила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова.



При этом, в Москве, где зафиксировано наибольшее число заболевших, темп прироста снизился на 47,5%. В Московской области – на 14,6%. В Целом по москоскому региону падение темпов прироста заболевших коронавирусом составило 42,6%.



Также Голикова сообщила, что в целом по стране коэффициент заболевания коронавирусом составляет 0,9. В 19 субъектах этот показатель равен единице, в 23 регионах – меньше единицы, в 43 субъектах страны – выше единицы.



Вместе с тем, вице-премьер подчеркнула, что коэффициент заболевания не является единственным критерием для оценки ситуации.



Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.