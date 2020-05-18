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Власть     18.05.2020 13:39

Темп прироста заболевших коронавирусом в России снизился за неделю на 23,4%

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Теги:  коронавирус  заболеваемость  статистика  Татьяна Голикова 

18 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшую неделю темп прирроста числа заболевших коронавирусом в России снизился на 23,4%, сообщила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом, в Москве, где зафиксировано наибольшее число заболевших, темп прироста снизился на 47,5%. В Московской области – на 14,6%. В Целом по москоскому региону падение темпов прироста заболевших коронавирусом составило 42,6%.

Также Голикова сообщила, что в целом по стране коэффициент заболевания коронавирусом составляет 0,9. В 19 субъектах этот показатель равен единице, в 23 регионах – меньше единицы, в 43 субъектах страны – выше единицы.

Вместе с тем, вице-премьер подчеркнула, что коэффициент заболевания не является единственным критерием для оценки ситуации.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  заболеваемость  статистика  Татьяна Голикова 

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