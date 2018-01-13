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Власть     13.01.2018 07:34

ЦИК завершил прием документов от кандидатов, выдвинутых на должность президента России

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Теги:  президент  выборы  Центризбирком  прием документов  ЦИК  выборы-2018  выборы президента России 

Завершился прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями на должность президента Российской Федерации. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Срок подачи документов для регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев, истек по завершении суток 7 января. Кандидаты от политических партий могли подать документы до конца дня 12 января.

В ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, от 70 субъектов выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении.

ПАРТИИ

Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР, и Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, уже зарегистрированы в качестве кандидатов на должность президента. Так как они представляют парламентские партии, собирать подписи для регистрации им было не нужно.

Кандидатам от непарламентских партий нужно собрать не менее 100 тысяч избирателей, а самовыдвиженцам – минимум 300 тысяч подписей.

Подписи уже могут собирать представители 12 партий:

- Роман Худяков («Честно»)
- Григорий Явлинский («Яблоко»)
- Борис Титов (Партия роста»)
- Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»)
- Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»)
- Антон Баков («Монархическая партия»)
- Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
- Екатерина Гордон («Партия добрых дел»)
- Станислав Полищук («Партия социальных реформ»)
- Михаил Козлов («Партия социальной защиты»)
- Максим Сурайкин («Коммунисты России»)
- Наталья Лисицына («РОТ-Фронт»).

Они уже открыли специальные избирательные счета для формирования избирательного фонда.

Представителям трех партий (Женский Диалог», «Партия малого бизнеса России» и «Народ против коррупции») ЦИК отказал в регистрации уполномоченных представителей в связи с нарушениями при проведении съездов.

Кандидат от «Социал-демократической партии России» Сираждин Рамазанов отказался от дальнейшего участия в выборах.

Документы по выдвижению кандидатов на должность от «Российской Социалистической партии», «Народной партии России», «Коммунистической партии социальной справедливости», а также «Родной партии» находятся на рассмотрении в ЦИК России.

Еще две партии отменили свои мероприятия. Это Демократическая партии и партия «Гражданская позиция».

САМОВЫДВИЖЕНИЕ

Группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвижения кандидатов действующего президента России Владимира Путина, Владимира Михайлова и Александра Чухлебова, были зарегистрированы решениями ЦИК России. Путин и Михайлов

Регистрация группы избирателей, созданной в поддержку Чухлебова, по инициативе ЦИК отменена решением Верховного Суда Российской Федерации от 5 января 2018 года.

12 кандидатам отказано в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку их самовыдвижения.

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Теги: 
президент  выборы  Центризбирком  прием документов  ЦИК  выборы-2018  выборы президента России 

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